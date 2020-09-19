Куман сообщил 21-летнему хавбеку «Барселоны» Пучу, что не рассчитывает на него (RAC1)

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч может покинуть клуб.

Главный тренер «блауграны» Роналд Куман сообщил 21-летнему хавбеку, что не рассчитывает на него, утверждает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что Пуч входит в число четырех футболистов, которых «Барселона» считает неприкасаемыми.

По мнению Кумана, система игры, которую планируется прививать команде, не подходит молодому полузащитнику. Как считает тренер, Пучу пришлось бы справиться с высокой конкуренцией, чтобы получить место на поле.

В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 11 матчей.