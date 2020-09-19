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Куман сообщил 21-летнему хавбеку «Барселоны» Пучу, что не рассчитывает на него (RAC1)
19.09.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Барселоны»
Главный тренер «блауграны»
Ранее сообщалось, что Пуч входит в число четырех футболистов, которых
По мнению Кумана, система игры, которую планируется прививать команде, не подходит молодому полузащитнику. Как считает тренер, Пучу пришлось бы справиться с высокой конкуренцией, чтобы получить место на поле.
В прошлом сезоне
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Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч может покинуть клуб.
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