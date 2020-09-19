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Ковальчук о матче против «Лудогорца»: «Там постараемся сыграть «или пан, или пропал». Не думаю, что мы будем осторожничать»

19.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы против «Лудогорца». Матчи пройдет 1 октября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы.

- Какое состояние у Диалло? Сможет ли он к БАТЭ, «Лудогорцу» восстановиться?

– Сложно сказать. Мы на это надеемся, но пятьдесят на пятьдесят.

- В Лиге Европы вам попался один из худших жребиев. Чем будете удивлять «Лудогорец»?

– Будем смотреть. Команда очень хорошая. Не смотрел пока еще ни одной игры и даже предварительную информацию. Там постараемся сыграть «или пан, или пропал». Либо выходишь, либо не выходишь. Поэтому не думаю, что мы будем осторожничать, – сказал Ковальчук.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы против «Лудогорца». Матчи пройдет 1 октября.
 
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