Ковальчук о матче против «Лудогорца»: «Там постараемся сыграть «или пан, или пропал». Не думаю, что мы будем осторожничать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы против «Лудогорца». Матчи пройдет 1 октября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы.

- Какое состояние у Диалло? Сможет ли он к БАТЭ, «Лудогорцу» восстановиться?

– Сложно сказать. Мы на это надеемся, но пятьдесят на пятьдесят.

- В Лиге Европы вам попался один из худших жребиев. Чем будете удивлять «Лудогорец»?

– Будем смотреть. Команда очень хорошая. Не смотрел пока еще ни одной игры и даже предварительную информацию. Там постараемся сыграть «или пан, или пропал». Либо выходишь, либо не выходишь. Поэтому не думаю, что мы будем осторожничать, – сказал Ковальчук.