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Азаренко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Риме
19.09.2020 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. В четвертьфинале Виктории Азаренко противостояла 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса. Первый сет продолжался 48 минут и остался за белоруской 6:3. У соперницы были проблемы с ногой, она даже вызывала на корт врача, но от продолжения борьбы не отказалась. В итоге второй сет остался за Мугурусой (6:3): она мощно подавала и уверенно действовала на брейках. В таком же стиле испанка провела и третий сет (6:4).
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Напомним, матч 1/8 финала в Риме Азаренко играла против Дарьи Касаткиной. Поединок завершился досрочно из-за травмы россиянки после неудачного падения. А перед турниром в Риме белорусская теннисистка выдала свой лучший теннис за последние несколько лет и добралась до финала US Open, где проиграла японке Наоми Осаке. Благодаря этому успеху Азаренко
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В поединке против девятой ракетки турнира Гарбиньи Мугурусы белоруска взяла первый сет, но довести поединок до победы не сумела.
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