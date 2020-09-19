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«Тоттенхэм» купил Регилона у «Реала»

19.09.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Реала» Серхио Регилон стал игроком «Тоттенхэма».

Он подписал контракт до 2025 года.

Лондонцы, как сообщалось, заплатят за трансфер 30 млн евро.

Также писали, что «шпоры» согласились на оба условия, которые запросил «Реал»: в контракте пропишут опцию обратного выкупа за 40-45 млн евро, а у «сливочных» будет право приоритетного выкупа.

Статистику Регилона можно изучить здесь.

 
 
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Защитник «Реала» Серхио Регилон стал игроком «Тоттенхэма».
 
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