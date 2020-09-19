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«Тоттенхэм» купил Регилона у «Реала»
19.09.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
Он подписал контракт до 2025 года.
Лондонцы, как сообщалось, заплатят за трансфер 30 млн евро.
Также писали, что «шпоры» согласились на оба условия, которые запросил «Реал»: в контракте пропишут опцию обратного выкупа за 40-45 млн евро, а у «сливочных» будет право приоритетного выкупа.
Статистику Регилона можно изучить
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Защитник «Реала» Серхио Регилон стал игроком «Тоттенхэма».
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