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Белорусский фонд спортивной солидарности: «Замминистра спорта Портной занялся запугиванием спортсменов. Он назначает встречи или приходит без предупреждения в компании 2-3 амбалов»

19.09.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский фонд спортивной солидарности выпустил обращение.

«Спортсмены, будьте внимательны и осторожны! Предупредите всех!

Замминистра спорта Михаил Портной занялся запугиванием спортсменов лично. Портной назначает встречи спортсменам или приходит к ним без предупреждения в компании 2-3 амбалов «чтобы поговорить». Общается грубо, угрожает, намекает на физическую расправу над спортсменами и их семьями!!! Один это делать боится, поэтому берет с собой подкрепление.

Вопросы и фразы из методички:

–«Что тебе не нравится?»
- «Вы все проплаченные»
- «Пострадали омоновцы»
- «Уберите подпись»
- «Не ходите на марши»

Мы расцениваем это как обыкновенный рэкет. Сегодня уже известны имена всех, кто ходит с Портным. Старайтесь избегать общения с Портным и его сообщниками! Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие встречи, при попытке застать вас врасплох сразу звоните друзьям, близким или знакомым журналистам!

Спортсмены, проявите солидарность с теми, кому сегодня угрожают, потому что завтра на их месте может оказаться любой из нас!» – говорится в заявлении.

Спортивная общественность выступила против насилия и за честные выборы. Среди подписавшихся – Раскина, Тумилович, Баранов, Герасименя, Павлина и Романовская и еще более 500 человек

 
 
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