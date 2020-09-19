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НБА. Плей-офф. «Майами» играет с «Бостоном»

20.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу в НБА пройдет один матч плей-офф-2020.

В третьей игре финала Восточной конференции «Майами» встретится с «Бостоном».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Третий матч

Майами – Бостон 106:117 (22:31, 28:32, 24:26, 32:28)
Дата проведения
20 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Майами
Адебайо (27 + 16 подборов), Батлер (17 + 8 подборов), Робинсон (13), Драгич (11 + 5 потерь), Краудер (10)  старт; Хирро (22), Джонс (3), Олиник (3), Игудала (0), Нанн (0).
Бостон
Браун (26 + 7 подборов), Тейтум (25 + 14 подборов + 8 передач), Уокер (21), Смарт (20 + 6 передач), Тайс (8 + 7 подборов)  старт; Хэйворд (6), Г. Уильямс (5), Кантер (4), Уонамейкер (2).

«Майами» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Мы получили от 1-го матча «Бостона» и «Майами» все, что нам обещали. И даже больше: победный блок можно пересматривать тысячи раз

 
 
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В субботу в НБА пройдет один матч плей-офф-2020.
 
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