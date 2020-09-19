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НБА. Плей-офф. «Майами» играет с «Бостоном»
20.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу в
В третьей игре финала Восточной конференции «Майами» встретится с «Бостоном».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал Восточной конференции
Третий матч
«Майами» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В субботу в НБА пройдет один матч плей-офф-2020.
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