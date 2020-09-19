Трехкратный чемпион мира по гиревому спорту о том, что 6-летнего сына активистки забрали в приют: «А малыш там вместе с подростком 15-летним, ну, который с автоматом по улице гонял?»

Источник материала: Tribuna.com

Трехкратный чемпион мира по гиревому спорту Дмитрий Давыдик прокомментировал информацию о том, что в Минске 6-летнего сына активистов «Европейской Белоруссии» Алены Лазарчик и Сергея Мацкойта забрали в приют .

«Интересно, а малыш там вместе с подростком 15-летним, ну, который с автоматом по улице гонял?

Или теперь у нас, если надеть кепку с флагом, то для закона ты невидим?» – написал Давыдик в своем Instagram.

Отметим, что Лазарчик сегодня пришла к приюту и забрала ребенка.