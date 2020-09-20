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19 сентября задержан ведущий онлайнов и внештатный автор Tribuna.com Максим Нестерков
20.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
19 сентября задержан ведущий онлайнов и внештатный автор Tribuna.com Максим Нестерков.
Журналист сейчас находится на Окрестина.
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19 сентября задержан ведущий онлайнов и внештатный автор Tribuna.com Максим Нестерков.
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