На матч со «Слуцком» БАТЭ выведет Лисовский. Альшевский, который, возможно, будет уволен, простудился (TUT.BY)

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, БАТЭ принял решение расстаться с главным тренером клуба Кириллом Альшевским после вылета команды в стартовом раунде квалификации с софийским (0:2).

По информации TUT.BY , подхватил простуду в Софии и сегодня на матч со «Слуцком» команду выведет старший тренер Александр Лисовский.

Альшевский возглавил БАТЭ в январе 2020 года, сменив на этой должности .

Матч – начнется сегодня в 15:00.