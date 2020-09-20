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На матч со «Слуцком» БАТЭ выведет Лисовский. Альшевский, который, возможно, будет уволен, простудился (TUT.BY)

20.09.2020 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, БАТЭ принял решение расстаться с главным тренером клуба Кириллом Альшевским после вылета команды в стартовом раунде квалификации Лиги Европы с софийским ЦСКА (0:2).

По информации TUT.BY, Кирилл Альшевский подхватил простуду в Софии и сегодня на матч со «Слуцком» команду выведет старший тренер Александр Лисовский.

Альшевский возглавил БАТЭ в январе 2020 года, сменив на этой должности Алексея Багу.

Матч «Слуцк»БАТЭ начнется сегодня в 15:00.

 
 
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Как сообщалось ранее, БАТЭ принял решение расстаться с главным тренером клуба Кириллом Альшевским после вылета команды в стартовом раунде квалификации Лиги...
 
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