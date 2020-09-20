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На матч со «Слуцком» БАТЭ выведет Лисовский. Альшевский, который, возможно, будет уволен, простудился (TUT.BY)
20.09.2020 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, БАТЭ принял решение расстаться с главным тренером клуба Кириллом Альшевским после вылета команды в стартовом раунде квалификации
По информации
Альшевский возглавил БАТЭ в январе 2020 года, сменив на этой должности
Матч
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На матч со «Слуцком» БАТЭ выведет Лисовский. Альшевский, который, возможно, будет уволен, простудился (TUT.BY)
Как сообщалось ранее, БАТЭ принял решение расстаться с главным тренером клуба Кириллом Альшевским после вылета команды в стартовом раунде квалификации Лиги...
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