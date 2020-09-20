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Защитник минского «Динамо» Менелл: «Конечно, Кубок Гагарина – наша главная цель в этом сезоне»

20.09.2020 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Бреннан Менелл рассказал о переходе в минское «Динамо».

– Что вы слышали о КХЛ до того, как приехали сюда?

– Я знал, что это хорошая лига. Здесь много хороших городов, по которым приятно путешествовать. И еще тут хорошо платят. Я никогда не слышал ничего плохого о КХЛ, и поэтому я здесь.

– В последние годы «Динамо» было аутсайдером в КХЛ, но при переходе вас это не смутило. Почему решили ехать именно в Минск?

– Я хотел играть в команде с североамериканским тренером. Перед переходом в «Динамо» я поговорил с Крэйгом Вудкрофтом.

У нас установился хороший контакт. В составе команды оказалось много молодых белорусских хоккеистов, которых я знал по выступлениям в АХЛ.

Некоторые из них также играли в WHL и в хоккейной лиге Онтарио. Так вот, я понял, что в Минске собирается хорошая команда, и мне было приятно к ней присоединиться. Мы начали сезон с побед, поэтому я рад играть за «Динамо».

– Что вы готовы сделать в случае, если «Динамо» выиграет Кубок Гагарина?

– Безусловно, сделать это очень сложно. Но такое событие я бы запомнил до конца своей жизни.

Конечно, Кубок Гагарина – наша главная цель в этом сезоне. Надеюсь, что мы продолжим хорошо играть и попробуем завоевать его.

А что я сделаю в таком случае? Отпраздную победу вместе с партнерами по команде и поделюсь своей радостью с фанатами. С огромным удовольствием сделаю это здесь, в Минске, – заявил Менелл.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник Бреннан Менелл рассказал о переходе в минское «Динамо».
 
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