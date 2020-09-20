Ходасевич о возможном увольнении Альшевского: «Решение выглядит как минимум странным. Возможно, мы еще не знаем каких-то нюансов»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о возможной отставке главного тренера БАТЭ Кирилла Альшевского.

О том, что клуб принял решение расстаться со специалистом вчера сообщил журналист .

«Увольнение Кирилла Альшевского – не следствие неудачных результатов или плохой игры. Хотя и то, и другое имеет место по сезону. Для БАТЭ такое решение – продолжение болезненного поиска нового себя с новым молодым руководством.

Что свойственно молодости? Резкость, максимализм, самоуверенность, но далеко не всегда подкрепленные анализом и планированием. Кстати, так же смело зимой прощались с . Теперь Альшевский. Завтра будет кто-то еще. Но какая тут суть? Не вчера (там все обсудили), а именно сегодня? Попытка избежать ошибок прошлого года и проигранного чемпионства на финише? За счет внутренних резервов сделать встряску не получится. Так просто не бывает. И какие были ошибки? В клубе о них знают? Или просто летел по дистанции? А БАТЭ набрал свой стандарт чемпионских прежде очков?

И вот вопрос. Новый главный прямо сейчас есть? Кто именно? Если не авторитет для игроков – тоже пиши пропало. А где такого найти?

А потом, давайте нырнем в завтрашний день Борисова. Там ведь скудные финансовые возможности на горизонте, вероятный отказ от высоких зарплат и топ-игроков. Значит, строительство новой команды. Как будет выбираться тренер сегодня сразу под две задачи – чемпионство и тотальное обновление зимой? Не очень понимаю.

В общем, решение выглядит как минимум странным. Возможно, мы еще не знаем каких-то нюансов. Игра Слуцк – БАТЭ (15.00) становится крайне интересной», – написал Ходасевич в своем телеграм-канале .

Альшевского попросили из БАТЭ. Ваше мнение – есть ли в этом необходимость?