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Ходасевич о возможном увольнении Альшевского: «Решение выглядит как минимум странным. Возможно, мы еще не знаем каких-то нюансов»
20.09.2020 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о возможной отставке главного тренера БАТЭ Кирилла Альшевского.
О том, что клуб принял решение расстаться со специалистом вчера
«Увольнение Кирилла Альшевского – не следствие неудачных результатов или плохой игры. Хотя и то, и другое имеет место по сезону. Для БАТЭ такое решение – продолжение болезненного поиска нового себя с новым молодым руководством.
Что свойственно молодости? Резкость, максимализм, самоуверенность, но далеко не всегда подкрепленные анализом и планированием. Кстати, так же смело зимой прощались с
И вот вопрос. Новый главный прямо сейчас есть? Кто именно? Если не авторитет для игроков – тоже пиши пропало. А где такого найти?
А потом, давайте нырнем в завтрашний день Борисова. Там ведь скудные финансовые возможности на горизонте, вероятный отказ от высоких зарплат и топ-игроков. Значит, строительство новой команды. Как будет выбираться тренер сегодня сразу под две задачи – чемпионство и тотальное обновление зимой? Не очень понимаю.
В общем, решение выглядит как минимум странным. Возможно, мы еще не знаем каких-то нюансов. Игра Слуцк – БАТЭ (15.00) становится крайне интересной», – написал Ходасевич в своем
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Ходасевич о возможном увольнении Альшевского: «Решение выглядит как минимум странным. Возможно, мы еще не знаем каких-то нюансов»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о возможной отставке главного тренера БАТЭ Кирилла Альшевского.
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