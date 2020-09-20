Денис Рутенко: «Наверное, БТ я уже никогда смотреть не смогу. Организм больше не примет картинку после той порции лжи, что я увидел»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский гандболист Денис Рутенко, завершивший карьеру, поделился мнением о событиях в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

– О событиях после выборов узнавали из интернета или сами были их участником?

– Лично я не пострадал, но знакомые рассказывали, что имели «счастье» пообщаться с ОМОНом, когда возвращались домой с работы. Просто оказались не в тот час и не в том месте. Когда человек идет по улице, к нему подбегают и начинают бить – это нормально? Кого-то забирали в изолятор, кого-то избили и бросили…

Я не мог не доверять этим людям и смотреть на то, что происходит. Было очень больно. Читал новости в независимых СМИ, пытался смотреть государственное телевидение, чтобы, как говорят, была полная картина мира.

Но честно скажу: после этого смотреть БТ я, наверное, уже никогда не смогу. Организм больше не примет картинку после той порции лжи, что я увидел и услышал. И это при том, что я всегда старался объективно разобраться в любой ситуации. Не хочу сказать, что в телеграм-каналах всегда пишут правду, но там хотя бы можно посмотреть видео, которые записывали на телефоны люди, и самому сделать какие-то выводы. Но вранье государственного телевидения, конечно, зашкаливало.

– А вот власти, наоборот, считают, что сообщения о пытках и избиениях – это в своем большинстве фейковые вбросы, чтобы повлиять на сознание людей…

– Глупости! Это ужасно, когда тебе нагло врут в глаза! Когда в советские времена у людей были только радио и телевизор, в котором были три программы, то, конечно, манипулировать сознанием людей было проще.

А сейчас у каждого телефон, практически каждый видит и слышит от очевидцев то, что происходит на самом деле. И когда публично заявляют, что люди, извините, попы мазали синей краской, а затем показывали, как результат избиения, то это уже, знаете, верх цинизма.

И то, что журналистов за их работу судят и отправляют на «сутки», – это тоже в голове не укладывается. А в это время министр внутренних дел Юрий Караев заявляет, что недопустимо трогать журналистов. И снова – полный цинизм, потому что уже на следующий день после заявления журналистов снова прессовали.

– Под этот каток, кстати, попадают и спортивные журналисты. Серега Щурко – один из последних, кто получил «сутки»…

– Ну да, Сергей же не работает на Russia Today. Человек он активный, имеет свою позицию, зачем такой на свободе?

У нас в стране уже вообще доходит до того, что в своем дворе запрещают собираться. Я, например, живу в жилом квартале «Каскад», вместе с соседями выходили на улицу, общались. Оказывается, нельзя, если больше 50 человек в одном месте! Мне что, надо заявку в Мингорисполком подавать, чтобы с соседями побеседовать? Это же маразм!

Но самое ужасное, что ты понимаешь: с этим маразмом пока ничего невозможно сделать. Подпись свою поставил под обращением спортивной общественности – это пока все, что могу. Хотелось показать, что я на стороне правды, а не маразма.

– Так некоторые спортсмены и подпись побоялись поставить, хотя, наверное, все понимают. Молчат многие гандболисты, футболисты, хоккеисты…

– Возможно, некоторые и на самом деле искренне верят в провластную версию развития событий, «внешний заговор» и так далее. Но мне все-таки кажется, что большинство спортсменов – люди разумные, а поэтому все видят и понимают.

Но я не могу за всех сказать, почему они молчат. Хотя в такой ситуации, думаю, нужно было бы хоть как-то обозначить свою позицию. Потому что те, кого задерживали и избивали, – это белорусы, настоящие или потенциальные болельщики. А спортсмены всегда должны поддерживать своих болельщиков.

Перед началом сезона или в трудные минуты клубы всегда собирают своих фанатов и говорят: «Сегодня нам нужна ваша поддержка. Вместе мы выстоим!» А сегодня многим любителям спорта нужна такая поддержка.

– Насколько известно, ваш брат, который после ухода из спорта, занимается бизнесом, тоже промолчал по поводу вышеупомянутых событий. Или я что-то упустил?

– Мы много общались по этому поводу, но у него есть свое мнение.

– И что говорит?

– О том, что говорит Сергей, лучше спросить у него, – сказал Рутенко.