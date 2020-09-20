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Минское «Динамо» проиграло пять матчей в последних шести встречах

20.09.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 24 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила минское «Динамо» (2:1).

Таким образом, команда Леонида Кучука проиграла пятый матч в последних шести встречах.

В Лиге Европы в рамках квалификации «Динамо» проиграло «Пясту» (0:2), а в Кубке Беларуси уступили «Крумкачам» (0:2). В турнирной таблице чемпионата Беларуси «Динамо» находится на 9-й строчке, набрав 33 очка.

 
 
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В матче 24 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила минское «Динамо» (2:1).
 
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