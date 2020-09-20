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Минское «Динамо» проиграло пять матчей в последних шести встречах
20.09.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 24 тура чемпионата Беларуси
Таким образом, команда
В Лиге Европы в рамках квалификации «Динамо» проиграло «Пясту» (0:2), а в Кубке Беларуси уступили «Крумкачам» (0:2). В турнирной таблице чемпионата Беларуси
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В матче 24 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила минское «Динамо» (2:1).
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