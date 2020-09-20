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Кучук не пришел на пресс-конференцию по итогам матча с «Ислочью»
20.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не пришел на пресс-конференцию по итогам матча с «Ислочью» (1:2), сообщает
Никто из тренерского штаба также не посетил послематчевое мероприятие.
Минское «Динамо» проиграло пять матчей в последних шести встречах.
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не пришел на пресс-конференцию по итогам матча с «Ислочью» (1:2), сообщает «Прессбол».
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