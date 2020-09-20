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Колонна спортсменов принимает участие в сегодняшнем «Марше справедливости»

20.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

20 сентября в Минске проходит «Марш справедливости».

Как сообщает «Наша Нiва» в мероприятии принимает участие колонна спортсменов из нескольких десятков человек, которая несет растяжку «Народ — чемпион».

Колонна двигается в сторону Дворца независитмости.

 
Теги: Минск
 
 
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20 сентября в Минске проходит «Марш справедливости».
 
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