|
Колонна спортсменов принимает участие в сегодняшнем «Марше справедливости»
20.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
20 сентября в Минске проходит «Марш справедливости».
Как сообщает «Наша Нiва» в мероприятии принимает участие колонна спортсменов из нескольких десятков человек, которая несет растяжку «Народ — чемпион».
Колонна двигается в сторону Дворца независитмости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 сентября в Минске проходит «Марш справедливости».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)