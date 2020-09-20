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Серия А вернулась! «Ювентус» примет «Сампдорию», «Наполи» играет с «Пармой»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 1-м туре Серии А «Рома» сыграет с «Вероной», «Наполи» встретится с «Пармой», «Ювентус» примет «Сампдорию».
Матчи с участием «Интера», «Специи» и «Аталанты» запланированы на 30 сентября.
Чемпионат Италии
1-й тур
- Дата проведения
-
19 сентября, 19.00, «Артемио Франки»
- Гол:
-
1:0 –
78 Кастровилли.
Фиорентина –
Дронговски, Касерес, Бираги (Венути, 88), Чеккерини, Миленкович, Рибери (Влахович, 79), Бонавентура (Валеро, 79), Данкан, Кастровилли, Кьеза (Лирола, 83), Куаме (Кутроне, 88).
Торино –
Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо (Войвода, 87), Бремер, Ринкон, Мейте (Лукич, 69), Линетти (Миллико, 87), Беренгер (Верди, 69), Дзадза, Белотти.
- Предупреждения:
-
Миленкович
(15), Чеккерини
(44), Бираги
(58), Линетти
(60).
- Дата проведения
-
19 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
Верона –
Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Рюэгг, 67), Димарко, Алан Эмперор (Ловато, 19), Четин, Велозу, Тамез (Барак, 66), Данци, Ди Кармине (Илич, 78), Тупта (Дзакканьи, 46).
Рома –
Миранте, Спинаццола, Карсдорп (Сантон, 72), Манчини, Рожер, Педро, Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини (Клюйверт, 79), Диавара (Вильяр, 89).
- Предупреждения:
-
Данци
(9), Ди Кармине
(45).
- Дата проведения
-
20 сентября, 13.30, «Эннио Тардини»
- Голы:
-
0:1 –
63 Мертенс,
0:2 –
77 Инсинье.
Парма –
Сепе, Якопони, Пеццелла, Дармиан, Бруну Алвеш, Эрнани, Бругман (Деци, 69), Грасси (Силигарди, 90), Куцка, Корнелиус, Инглезе (Карамо, 69).
Наполи –
Оспина, Хюсай, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Фабиан Руис (Элмаз, 84), Демме (Осимхен, 61), Лосано (Политано, 84), Зелиньски (Лоботка, 88), Инсинье, Мертенс (Петанья, 89).
- Предупреждения:
-
Демме
(35), Дармиан
(36), Бруну Алвеш
(59), Пеццелла
(73), Куцка
(75).
- Дата проведения
-
20 сентября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
1:0 –
6 Дестро,
2:0 –
9 Пандев,
2:1 –
28 Ривьер,
3:1 –
34 Дзаппакоста.
Дженоа –
Перин, Дзаппакоста, Сапата, Бираски, Гильоне, Лерагер, Зайц, Бадель, Гольданига, Пандев, Дестро.
Кротоне –
Кордац, Марроне, Магальян, Големич, Маццотта, Молина, Чигарини, Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Ривьер, Нванкво.
- Предупреждения:
-
Молина
(29), Маццотта
(32), Дзаппакоста
(37), Зайц
(41), Пандев
(44).
- Дата проведения
-
30 сентября, 19.00, «Фриули»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица Серии А
Статистика Серии А
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В 1-м туре Серии А «Рома» сыграет с «Вероной», «Наполи» встретится с «Пармой», «Ювентус» примет «Сампдорию».
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