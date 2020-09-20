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Серия А вернулась! «Ювентус» примет «Сампдорию», «Наполи» играет с «Пармой»

20.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1-м туре Серии А «Рома» сыграет с «Вероной», «Наполи» встретится с «Пармой», «Ювентус» примет «Сампдорию».

Матчи с участием «Интера», «Специи» и «Аталанты» запланированы на 30 сентября.

Чемпионат Италии

1-й тур

Фиорентина – Торино 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 сентября, 19.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 78 Кастровилли.
ФиорентинаДронговски, Касерес, Бираги (Венути, 88), Чеккерини, Миленкович, Рибери (Влахович, 79), Бонавентура (Валеро, 79), Данкан, Кастровилли, Кьеза (Лирола, 83), Куаме (Кутроне, 88).
ТориноСиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо (Войвода, 87), Бремер, Ринкон, Мейте (Лукич, 69), Линетти (Миллико, 87), Беренгер (Верди, 69), Дзадза, Белотти.
Предупреждения:
Миленкович (15), Чеккерини (44), Бираги (58), Линетти (60).

 

Верона – Рома 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
ВеронаСильвестри, Фараони, Гюнтер (Рюэгг, 67), Димарко, Алан Эмперор (Ловато, 19), Четин, Велозу, Тамез (Барак, 66), Данци, Ди Кармине (Илич, 78), Тупта (Дзакканьи, 46).
РомаМиранте, Спинаццола, Карсдорп (Сантон, 72), Манчини, Рожер, Педро, Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини (Клюйверт, 79), Диавара (Вильяр, 89).
Предупреждения:
Данци (9), Ди Кармине (45).

 

Парма – Наполи 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
20 сентября, 13.30, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 63 Мертенс, 0:2 – 77 Инсинье.
ПармаСепе, Якопони, Пеццелла, Дармиан, Бруну Алвеш, Эрнани, Бругман (Деци, 69), Грасси (Силигарди, 90), Куцка, Корнелиус, Инглезе (Карамо, 69).
НаполиОспина, Хюсай, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Фабиан Руис (Элмаз, 84), Демме (Осимхен, 61), Лосано (Политано, 84), Зелиньски (Лоботка, 88), Инсинье, Мертенс (Петанья, 89).
Предупреждения:
Демме (35), Дармиан (36), Бруну Алвеш (59), Пеццелла (73), Куцка (75).

 

Дженоа – Кротоне 3:1 (первый тайм)
Дата проведения
20 сентября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Дестро, 2:0 – Пандев, 2:1 – 28 Ривьер, 3:1 – 34 Дзаппакоста.
ДженоаПерин, Дзаппакоста, Сапата, Бираски, Гильоне, Лерагер, Зайц, Бадель, Гольданига, Пандев, Дестро.
КротонеКордац, Марроне, Магальян, Големич, Маццотта, Молина, Чигарини, Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Ривьер, Нванкво.
Предупреждения:
Молина (29), Маццотта (32), Дзаппакоста (37), Зайц (41), Пандев (44).

 

Сассуоло – Кальяри
Дата проведения
20 сентября, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Сампдория
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Милан – Болонья
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – Интер
Дата проведения
30 сентября, 19.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Специя
Дата проведения
30 сентября, 19.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Аталанта
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

 
 
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В 1-м туре Серии А «Рома» сыграет с «Вероной», «Наполи» встретится с «Пармой», «Ювентус» примет «Сампдорию».
 
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