"Ислочь" обыграла столичное "Динамо"

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Ислочь" одержал победу над "Динамо-Минск" со счетом 2:1.

Встреча 24-го тура чемпионата Беларуси проходила на стадионе команды из Минского района. Уже на 3-й минуте нападающий хозяев Николай Януш открыл счет. Сравнять его гостям удалось лишь во втором тайме: после точного удара на 62-й минуте Доминика Динга. Когда до конца основного времени оставалось всего пять минут, гвинейский форвард "Ислочи" Момо Янсане забил победный мяч.

Динамовцы ринулись отыгрываться, но единственное, что им удалось, это заставить нарушить правила полузащитника соперников Александра Быченка, схлопотавшего в добавленное время красную карточку.

Добавим, что это уже шестая подряд победа "Ислочи", которая в данный момент занимает в турнирной таблице пятую позицию с 41 очком.