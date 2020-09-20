Александр Лисовский: «На данный момент Альшевский не в отставке»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал выездную победу над «Слуцком» (3:1).

– Все хорошо, доволен ребятами. С учетом того, что пару дней назад у нас была игра с Софией, перелеты. Молодцы. Плюс погодные условия — жара такая. Молодцы. Начало было тяжеленькое, гол пропустили, но разбегались и переломили ход встречи. Красавцы, заслуженная победа.

- Что с эмоциональным фоном в команде после поражения от ЦСКА?

– Конечно, он не лучший, это понятно. Думаю, такими победами мы будем его поднимать.

- Кирилла Альшевского нет, какой статус у бывшего тренера команды? Или он еще действующий?

– Как и было. Я – старший тренер. Не секрет, что он приболел. Мы знали, что сюда поедем без него. А дальше там уже...

- То есть он не в отставке?

– На данный момент да.

- Какими видите оставшиеся игры чемпионата?

– Каждая игра кубковая. Все игры тяжелые — сказал Лисовский в эфире канала «Беларусь 5».