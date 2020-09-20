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Королек опубликовал фото с бело-красно-белым флагом и подписью «Жыве Беларусь»
20.09.2020 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Линейный сборной Беларуси и польского «Виве» Артем Королек опубликовал в Инстаграме фото с бело-красно-белым флагом.
«Жыве Беларусь», – написал Королек.
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Линейный сборной Беларуси и польского «Виве» Артем Королек опубликовал в Инстаграме фото с бело-красно-белым флагом.
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