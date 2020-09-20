Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Футбольный клуб "БАТЭ" одержал убедительную победу над "Слуцком" – 3:1.

Игра 24-го тура чемпионата Беларуси проходила в Слуцке. В начале первого таймам хозяева активно атаковали ворота гостей, что принесло результат: на 24-й минуте Юрий Козлов отдал пас Егору Семенову, который аккуратно перебросил голкипера соперников.

Однако уже через пятнадцать минут борисовский полузащитник Виллюм Виллюмссон дал пас Максиму Скавышу, расстрелявшему в упор ворота "Слуцка".

Под занавес первого тайма "БАТЭ" вырвалось вперед, после того как полузащитник Эрвейн Мукам навесил с углового на голову защитника Егора Филипенко.

Хозяева пытались отыграться, но на 73-й минуте Максим Скавыш точным ударом в дальний угол "похоронил" все их надежды на ничью.

Одержав четвертую победу подряд, "БАТЭ" возглавило турнирную таблицу, опередив "Шахтер" на два очка. Однако у солигорчан остается игра в запасе.