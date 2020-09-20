Скавыш забивает в семи матчах чемпионата Беларуси подряд. В списке бомбардиров он догнал Яхшибоева

Источник материала: Tribuna.com

В матче 24-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Слуцк» (3:1).

Дубль в матче оформил нападающий Максим Скавыш.

Скавыш забивает в 7 играх чемпионата Беларуси подряд. На этом отрезке форвард забил 10 мячей.

Всего на счету Скавыша 13 голов в чемпионате. Он догнал нападающего «Шахтера» Жасура Яхшибоева в списке бомбардиров .