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Скавыш забивает в семи матчах чемпионата Беларуси подряд. В списке бомбардиров он догнал Яхшибоева
20.09.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 24-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Слуцк» (3:1).
Дубль в матче оформил нападающий Максим Скавыш.
Скавыш забивает в 7 играх чемпионата Беларуси подряд. На этом отрезке форвард забил 10 мячей.
Всего на счету Скавыша 13 голов в чемпионате. Он догнал нападающего «Шахтера» Жасура Яхшибоева в
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В матче 24-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Слуцк» (3:1).
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