|
Toyota празднует третью подряд победу в Ле-Мане
20.09.2020 18:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Японская команда Toyota одержала третью подряд победу в "24 часах Ле-Мана", суточная гонка прошла на кольце Сартэ в 88-й раз и завершилась в воскресенье, передает Sputnik.
Победу в абсолюте и классе LM P1 одержал спортпрототип Toyota, поочередно в нем менялись экс-пилоты "Формулы-1" Казуки Накаджима, Себастьян Буэми и Брендон Хартли. Накаджима привел машину к победному финишу.
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Команда Rebellion racing в составе Бруно Сенны, Нормана Нато и Густаво Менесеса заняла второе место. Третьими к финишу пришел еще один экипаж японской команды - Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес и Майк Конвей.
В классе LM P2 победил экипаж команды United Autosports под управлением Филипе Альбукерке, Пола Ди Ресты и Филипа Хэнсона. В еще более "младшей" категории, LM GTE Pro, победу одержал экипаж Aston Martin (Александер Линн, Максим Мартин, Гарри Тинкнелл). В LM GTE AM победили гонщики TF Sport (Джонатан Адам, Чарли Иствуд, Салих Йолуц).
В гонке участвовала и российская команда - G-Drive Racing в составе Жан-Эрика Верня, Миккеля Йенсена и россиянина Романа Русинова. Они заняли девятое место.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский экипаж G-Drive Racing, в которой участвует россиянин Роман Русинов, занял по итогам гонки девятое место.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)