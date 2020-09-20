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Toyota празднует третью подряд победу в Ле-Мане

20.09.2020 18:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Японская команда Toyota одержала третью подряд победу в "24 часах Ле-Мана", суточная гонка прошла на кольце Сартэ в 88-й раз и завершилась в воскресенье, передает Sputnik.

Победу в абсолюте и классе LM P1 одержал спортпрототип Toyota, поочередно в нем менялись экс-пилоты "Формулы-1" Казуки Накаджима, Себастьян Буэми и Брендон Хартли. Накаджима привел машину к победному финишу.

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Команда Rebellion racing в составе Бруно Сенны, Нормана Нато и Густаво Менесеса заняла второе место. Третьими к финишу пришел еще один экипаж японской команды - Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес и Майк Конвей.

В классе LM P2 победил экипаж команды United Autosports под управлением Филипе Альбукерке, Пола Ди Ресты и Филипа Хэнсона. В еще более "младшей" категории, LM GTE Pro, победу одержал экипаж Aston Martin (Александер Линн, Максим Мартин, Гарри Тинкнелл). В LM GTE AM победили гонщики TF Sport (Джонатан Адам, Чарли Иствуд, Салих Йолуц).

В гонке участвовала и российская команда - G-Drive Racing в составе Жан-Эрика Верня, Миккеля Йенсена и россиянина Романа Русинова. Они заняли девятое место.

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Теги: Минск
 
 
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Российский экипаж G-Drive Racing, в которой участвует россиянин Роман Русинов, занял по итогам гонки девятое место.
 
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