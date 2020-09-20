Виталий Жуковский: «Кураж? Когда нормально в магазин не можешь сходить, тут не до куража»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча против минского «Динамо» (2:1), сообщает «Прессбол» .

– Было видно, что в этой игре сопернику нужна была победа. Гости были мотивированы. Они вышли с позиции силы, но мы это ожидали и готовились к такому. У нас похожие системы игры. Старались отдать мяч сопернику. Считаю, первый тайм провели достаточно качественно, и не было давления на наши ворота. После перерыва сопернику уже нужно было побеждать. Они оказали хорошее давление и заслуженно забили. Потом игра выровнялась, мы стали действовать чуть «выше». В концовке встречи нам чуть повезло за счет индивидуального мастерства Янсане.

- Янсане в пятом матче подряд набирает очки. А ведь он мог покинуть клуб. Как удается его мотивировать?

– Уехать он может в любой момент, пока открыто трансферное окно. Для нас это будет серьезная потеря. Но все знают нашу финансовую составляющую в клубе. Нужно отдать Янсане должное. Выходя на поле, он никогда не играл спустя рукава. Всегда отдавался игре. Мне не надо его мотивировать. Он прекрасно понимает, что за ним еще есть команда — и для него это мотивация.

- Насколько серьезно повреждение у Януша?

– Пока не можем сказать. Но, судя по всему, достаточно серьезное. Дай бог, чтобы еще до конца чемпионата он еще сыграл и помог нам. Потому что с ним и без него — разные команды.

- Шесть побед подряд . Как успокоить команду, чтобы не было куража?

– Кураж — это когда ты выигрываешь, и у тебя премиальные. После этих побед может пойти кураж. А когда нормально в магазин не можешь сходить, тут не до куража. Сейчас покайфуем денек, а завтра будем думать, что делать. Здесь надо отдать должное футболистам. В таком возрасте они играют не за свой контракт, а прежде всего за себя. Могу сказать и слова благодарности детским тренерам, которые это заложили. Отдаваться так игре, когда есть такие сложности... С уважением к ним отношусь. Для меня это феноменально. Не думаю, что они будут куражиться, потому что у нас или молодые легионеры, или опытные ребята. Не до куража сейчас.

- Какой-то груз был перед матчем? Знали же, что грядет рекорд...

– Мы не можем получать удовольствие от победы и в недельном цикле кайфовать, тренироваться. После выходного приходят на тренировку, смотрят на меня и спрашивают: «Когда, коуч?» И настроение сразу портится, когда им начинаешь что-то объяснять. А хочется, чтобы пришла sms. Поэтому нет возможности получить удовольствие. Самое главное, что сейчас команда подпитывается этой победной энергетикой. Потому что это очень важно. И если бы ее не было, мы, наверное, сломались бы. Дай бог, чтобы дальше так шло и помогало нам.

- Янсане больно досталось в середине первого тайма. Как он себя чувствует?

– Пока не знаю. В раздевалке видел, что у нас сейчас проблемы с Янушем и Кузьменком, – сказал Жуковский.