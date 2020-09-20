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Судья после ВАР удалил Кристенсена за фол на Мане. Это первая красная «Челси» в АПЛ с 2018 года
20.09.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Челси» встречается с
На 45-й минуте защитник лондонцев
Поначалу главный арбитр встречи
Для «Челси» это
Фото: кадр из трансляции Sky Sports
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«Челси» встречается с «Ливерпулем» (0:0, перерыв) во 2-м туре АПЛ.
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