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Судья после ВАР удалил Кристенсена за фол на Мане. Это первая красная «Челси» в АПЛ с 2018 года

20.09.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» встречается с «Ливерпулем» (0:0, перерыв) во 2-м туре АПЛ.

На 45-й минуте защитник лондонцев Андреас Кристенсен уложил на газон полузащитника мерсисайдцев Садьо Мане, убегавшего к воротам «Челси».

Поначалу главный арбитр встречи Майкл Оливер показал Кристенсену желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора решил удалить датчанина с поля.

Для «Челси» это первая красная карточка с 5 февраля 2018 года в рамках чемпионата Англии – тогда наказан был хавбек Тьемуэ Бакайоко. Клуб провел 89 матчей без удалений.



Фото: кадр из трансляции Sky Sports

 
 
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«Челси» встречается с «Ливерпулем» (0:0, перерыв) во 2-м туре АПЛ.
 
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