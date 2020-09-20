Вторая лига. 20-й тур. Могилевский «Днепр» впервые в сезоне потерял очки, уступив «Днепру» из Рогачева

Источник материала:
Tribuna.com
В матче 20-го тура чемпионата Беларуси во второй лиге могилевский «Днепр» проиграл «Днепру» из Рогачева. Могилевчане впервые в сезоне потеряли очки.
Вторая лига
20-й тур
Группа А
Кронон – Чайка – 4:2 (1:1)
19 сентября, 14.00. Столбцы, стадион «Юность»
Мелиоратор – Островец - 0:3 (0:0)
19 сентября, 15.00. Житковичи, стадион «Центральный»
Ивацевичи – Молодечно - 0:2 (0:1)
19 сентября, 16.00. Ивацевичи, стадион «Кленовка-арена»
Першы Рэгіён – Барановичи - 1:7(0:1)
19 сентября, 16.30. Брест, стадион ЦОР
19 сентября, 17.30. Малорита, Городской стадион
Группа Б
Виктория – Полоцк – 6:0 (3:0)
19 сентября, 13.00. Марьина Горка, Городской стадион
19 сентября, 13.00. Осиповичи, стадион «Юность»
СМИавтотранс – Бумпром – 4:2 (1:1)
19 сентября, 14.00. пос. Октябрьский, стадион ФОК «Октябрьский» (искусств. поле)
Энергетик-БГАТУ – Шахтер-Петриков 1:7
20 сентября, 13.00. Минск, стадион БГПУ
Днепр Могилев – Днепр-Рогачев 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — Веренич (90).
20 сентября, 15.00. Могилев, стадион «Спартак»
Теги
: Брест
, Минск
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В матче 20-го тура чемпионата Беларуси во второй лиге могилевский «Днепр» проиграл «Днепру» из Рогачева.