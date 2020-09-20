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Вторая лига. 20-й тур. Могилевский «Днепр» впервые в сезоне потерял очки, уступив «Днепру» из Рогачева

20.09.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 20-го тура чемпионата Беларуси во второй лиге могилевский «Днепр» проиграл «Днепру» из Рогачева. Могилевчане впервые в сезоне потеряли очки.

Вторая лига

20-й тур

Группа А

Кронон – Чайка – 4:2 (1:1)

19 сентября, 14.00. Столбцы, стадион «Юность»

Мелиоратор – Островец - 0:3 (0:0)

19 сентября, 15.00. Житковичи, стадион «Центральный»

Ивацевичи – Молодечно - 0:2 (0:1)

19 сентября, 16.00. Ивацевичи, стадион «Кленовка-арена»

Першы Рэгіён – Барановичи - 1:7(0:1)

19 сентября, 16.30. Брест, стадион ЦОР

Динамо-Брест-1960 – Стэнлес - 4:0 (2:0)

19 сентября, 17.30. Малорита, Городской стадион

Группа Б

Виктория – Полоцк – 6:0 (3:0)

19 сентября, 13.00. Марьина Горка, Городской стадион

ОсиповичиЖлобин – 3:0 (0:0)

19 сентября, 13.00. Осиповичи, стадион «Юность»

СМИавтотранс – Бумпром – 4:2 (1:1)

19 сентября, 14.00. пос. Октябрьский, стадион ФОК «Октябрьский» (искусств. поле)

Энергетик-БГАТУ – Шахтер-Петриков 1:7

20 сентября, 13.00. Минск, стадион БГПУ

Днепр Могилев – Днепр-Рогачев 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Веренич (90).

20 сентября, 15.00. Могилев, стадион «Спартак»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В матче 20-го тура чемпионата Беларуси во второй лиге могилевский «Днепр» проиграл «Днепру» из Рогачева.
 
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