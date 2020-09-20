Роман Григорчук: «Очень хотелось, чтобы в атаке мы были немного разнообразней и намного острее. Потому хотелось бы приобрести хорошего атакующего игрока»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Славии» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Беларуси.

– Мы понимали, что здесь для нас будет тяжелая игра. Проанализировав действия соперников, их манеру игры, мы понимали, что это команда серьезная, играющая. Но при этом мы рассчитывали на победу, на три очка. Потому, сейчас мы расстроены. Наша задача будет в том, чтобы справиться с этим психологически, провести хороший и глубокий анализ, исправление ошибок. Борьба еще вся впереди.

- Как вы оцените качество игры «Шахтера» сегодня?

– Мне бы не хотелось вдаваться в какой-то анализ, чтобы говорить, где и что у нас не получилось. Я просто скажу, что мы хотим играть лучше, хотим играть результативнее, быть лучше в таком компоненте игры, как завершение атак, в реализации. И над этим мы будем работать.

- Понравилась ли вам атмосфера на стадионе, команда соперников и вообще белорусский чемпионат? Насколько вам как тренеру интересно в нем работать?

– Чемпионат добротный. Огромнейший плюс в том, что он не прекращался и футболисты, скажем так, ничего не потеряли в игровом тонусе. Как событие, думаю, сегодня все было хорошо. Для хозяев — вообще хорошо, потому что команда победила. В Мозыре праздник города и команда подарила победу над, считаю, сильным соперником. Для хозяев хорошее событие, для нас, к сожалению, не очень.

- Перед этим туром «Шахтер» был на первом месте, а «Славия» на двенадцатом. Можно ли говорить, о недооценке соперника?

– Нет, я не думаю. Потому что мы с футболистами проанализировали действия соперника, и мы видели, что команда реально умеет играть в футбол. И она делает это или старается играть в нормальный футбол с любым соперником.

- 14 из 18 фолов «Шахтер» совершил сегодня на чужой половине поля. Это можно назвать тактикой мелкого фола?

– Знаете, такие тактические фолы, конечно, нужны. С какими-то решениями я могу поспорить и не согласен. Такие фолы делаются, когда команда в позиционной атаке, далеко от своих ворот. Конечно, к таким фолам можно прибегать, но это не идеально. Идеально, когда атакующая команда умеет очень хорошо прессинговать, агрессивно и чисто. Вот это будет идеально. А если приходится фолить, значит есть над чем работать.

- Почему в перерыве сняли Ивановича? И почему не использовали третью замену?

– Замена была вынужденная. Весь перерыв мы надеялись, что Иванович все-таки выйдет, но в самый последний момент мы решили сделать замену. Что касается третьей замены, то я, в принципе, видел, что то сочетание игроков, которое было на поле, достаточно правильно атаковали и создавали моменты. Поэтому я не сделал еще одну замену, так как видел, что гол где-то рядом. К сожалению, моменты не реализовали. Это привело видим к чему.

- Как оцениваете дебют Никиты Корзуна?

– Я скажу, что нормально. Вообще, его приход в команду — это положительный момент, он серьезный футболист. Я думаю, что он поможет «Шахтеру». И, конечно, он будет играть еще намного сильнее.

- Довольны ли вы на данный момент глубиной состава?

– Тренер никогда не может быть доволен глубиной состава. Это такой процесс, что всегда хочется усиливаться. Чтобы новые игроки приходили и создавали конкуренцию в команде, и добавляли еще каких-то нюансов. Нам бы очень хотелось, чтобы в атаке мы были немного разнообразней и намного острее. Потому, конечно, хотелось бы приобрести хорошего атакующего игрока. Но, во-первых, это сейчас непросто сделать. Во-вторых, надо найти игрока, в котором мы абсолютно уверены, в том, что он усилит «Шахтер». Но сейчас что-то более сказать не могу. Это очень непростой вопрос, — сказал Григорчук.