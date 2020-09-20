ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тур де Франс». 21-й этап. Словенец Погачар одержал победу в общем зачете

20.09.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали 122 км по равнинному маршруту с одной вершиной 4-й категории.

Выиграл ирландский гонщик Сэм Беннет, словенец Тадей Погачар одержал победу в общем зачете.

«Тур де Франс»

21-й этап 

Мант-ла-Жоли – Париж

122 км

Профиль/Карта

1. Сэм Беннет (Ирландия, Deceuninck – Quick Step) – 2.53,32

2. Мад Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время

3. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe)

4. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates)

5. Элиа Вивиани (Италия, Cofidis)

6. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)...

Общий зачет

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 55,55

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,59

3. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 3,30

4. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 5,58

5. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 6,07

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 6,47

7. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 7,48

8. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – 8,02

9. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 9,25

10. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren) – 14,03

11. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 16,58

12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 17,41

13. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – 24,44

14. Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic) – 31,04

15. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 42,20

16. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 55,56

17. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 1.02,46

18. Пьер Роллан (Франция, B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM) – 1.08,05...

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Судья после ВАР удалил Кристенсена за фол на Мане. Это первая красная «Челси» в АПЛ с 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus
20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика