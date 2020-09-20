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«Тур де Франс». 21-й этап. Словенец Погачар одержал победу в общем зачете
20.09.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де
Выиграл ирландский гонщик Сэм Беннет, словенец Тадей Погачар одержал победу в общем зачете.
«Тур де Франс»
21-й этап
Мант-ла-Жоли – Париж
122 км
1. Сэм Беннет (Ирландия, Deceuninck – Quick Step) – 2.53,32
2. Мад Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время
3. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe)
4. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates)
5. Элиа Вивиани (Италия, Cofidis)
6. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)...
Общий зачет
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 55,55
2.
3.
4.
5. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 6,07
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 6,47
7.
8. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – 8,02
9. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 9,25
10. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren) – 14,03
11. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 16,58
12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 17,41
13. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – 24,44
14. Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic) – 31,04
15. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 42,20
16. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 55,56
17. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 1.02,46
18. Пьер Роллан (Франция, B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM) – 1.08,05...
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Сегодня прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
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