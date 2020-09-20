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Семенов завел руки за голову, празднуя гол в ворота БАТЭ
20.09.2020 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 24-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» уступил БАТЭ (1:3).
Открыл счет в матче полузащитник «Слуцка» Егор Семенов. Футболист завел руки за голову, празднуя гол.
Ранее такой жест использовали болельщики некоторых клубов во время гимна Беларуси.
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В матче 24-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» уступил БАТЭ (1:3).
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