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Денис Рутенко: «Много общались с братом по поводу событий в Беларуси, но у него есть свое мнение»

21.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский гандболист Денис Рутенко рассказал, что общался с братом Сергеем по поводу ситуации в Беларуси.

– Насколько известно, ваш брат, который после ухода из спорта, занимается бизнесом, промолчал по поводу вышеупомянутых событий. Или я что-то упустил?

– Мы много общались по этому поводу, но у него есть свое мнение.

– И что говорит?

– О том, что говорит Сергей, лучше спросить у него, – сказал Денис Рутенко.

 
 
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Известный белорусский гандболист Денис Рутенко рассказал, что общался с братом Сергеем по поводу ситуации в Беларуси.
 
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