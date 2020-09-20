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Денис Рутенко: «Много общались с братом по поводу событий в Беларуси, но у него есть свое мнение»
21.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский гандболист Денис Рутенко рассказал, что общался с братом Сергеем по поводу ситуации в Беларуси.
– Насколько известно, ваш брат, который после ухода из спорта, занимается бизнесом, промолчал по поводу вышеупомянутых событий. Или я что-то упустил?
– Мы много общались по этому поводу, но у него есть свое мнение.
– И что говорит?
– О том, что говорит Сергей, лучше спросить у него, – сказал Денис Рутенко.
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Известный белорусский гандболист Денис Рутенко рассказал, что общался с братом Сергеем по поводу ситуации в Беларуси.
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