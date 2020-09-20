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«Динамо-Брест», БАТЭ и «Неман» лидируют в таблице посещаемости
21.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 24-го тура чемпионата Беларуси составила 879 человек на игре.
Лучшая посещаемость зафиксирована в Бресте на матче «Динамо» – «Энергетик-БГУ» (2542).
Меньше всего зрителей посетили игру «Смолевичи» – «Рух» (145).
В таблице посещаемости лидируют «Динамо-Брест» (2466), БАТЭ (2076) и «Неман» (1365).
Меньше всего зрителей собирают матчи «Энергетика-БГУ» (318), «Ислочи» (364) и «Минска» (425).
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Средняя посещаемость 24-го тура чемпионата Беларуси составила 879 человек на игре.
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