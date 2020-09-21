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НБА. Плей-офф. Трехочковый под сирену от Энтони Дэвиса принес «Лейкерс» победу во 2-м матче с «Денвером»
21.09.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье в НБА состоится один матч плей-офф-2020.
Во второй игре финала Западной конференции сойдутся «Лейкерс» и «Денвер» (1-0).
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Финал Западной конференции
Второй матч
«Лейкерс» ведут в серии – 1-0
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НБА. Плей-офф. Трехочковый под сирену от Энтони Дэвиса принес «Лейкерс» победу во 2-м матче с «Денвером»
В воскресенье в НБА состоится один матч плей-офф-2020.
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