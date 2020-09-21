Корзун, Кендыш, Карпович и еще 32 игрока вошли в расширенный список сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матч плей-офф Евро-2020 против Грузии, а также матчи Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 против Литвы и Казахстана.
Сбор команды продлится с 3 по 14 октября. Команда разместится в техцентре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей федерации.
7-го октября сборная Беларуси отправится в Тбилиси, где 8-го числа в рамках плей-офф Евро-2020 сыграет против Грузии. Матч состоится на стадионе имени «Бориса Пайчадзе» и начнется в 19.00 по белорусскому времени. Далее сборной Беларуси предстоит два матча Лиги наций УЕФА: 11-го октября – на выезде с Литвой и 14-го октября – дома с Казахстаном.
Главный тренер включил в расширенный список национальной команды 35 футболистов: