Корзун, Кендыш, Карпович и еще 32 игрока вошли в расширенный список сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матч плей-офф Евро-2020 против Грузии, а также матчи наций УЕФА сезона 2020/2021 против Литвы и Казахстана.

Сбор команды продлится с 3 по 14 октября. Команда разместится в техцентре и будет тренироваться на комплексе футбольных полей федерации.

7-го октября сборная Беларуси отправится в Тбилиси, где 8-го числа в рамках плей-офф Евро-2020 сыграет против Грузии. Матч состоится на стадионе имени «Бориса Пайчадзе» и начнется в 19.00 по белорусскому времени. Далее сборной Беларуси предстоит два матча Лиги наций : 11-го октября – на выезде с Литвой и 14-го октября – дома с Казахстаном.

Главный тренер включил в расширенный список национальной команды 35 футболистов:

Вратари: («Шахтер», Солигорск), (БАТЭ, Борисов), («Ислочь», Минский район), ( ).

Защитники: ( , Россия), («Торпедо-БелАЗ», Жодино), ( , Алматы, Казахстан), ( , Талдыкорган, Казахстан), , (оба – «Динамо-Брест»), («Шахтер», Солигорск), ( , Екатеринбург, Россия), («Динамо-Минск»), ( , ), ( , Минский район).

Полузащитники: , , , (все – БАТЭ, Борисов), , (оба – , Нур-Султан, Казахстан), , (оба – «Динамо-Брест»), , , (все – «Шахтер», ), , (оба – , Тула, Россия), , (оба – «Динамо-Минск»), ( , Жодино).

Нападающие: ( , Борисов), («Химки», Россия), («Динамо-Брест»), ( , Москва, Россия).

Окончательный список из 27-х футболистов будет опубликован 28-го сентября.