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Корзун, Кендыш, Карпович и еще 32 игрока вошли в расширенный список сборной Беларуси

21.09.2020 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матч плей-офф Евро-2020 против Грузии, а также матчи Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 против Литвы и Казахстана.

Сбор команды продлится с 3 по 14 октября. Команда разместится в техцентре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей федерации.

7-го октября сборная Беларуси отправится в Тбилиси, где 8-го числа в рамках плей-офф Евро-2020 сыграет против Грузии. Матч состоится на стадионе имени «Бориса Пайчадзе» и начнется в 19.00 по белорусскому времени. Далее сборной Беларуси предстоит два матча Лиги наций УЕФА: 11-го октября – на выезде с Литвой и 14-го октября – дома с Казахстаном.

Главный тренер включил в расширенный список национальной команды 35 футболистов:

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба – «Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба – «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба – «Динамо-Брест»), Никита Корзун, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все – «Шахтер», Солигорск), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба – «Динамо-Минск»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Химки», Россия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

Окончательный список из 27-х футболистов будет опубликован 28-го сентября.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матч плей-офф Евро-2020 против Грузии, а также матчи Лиги...
 
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