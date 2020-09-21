Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион именные кроссовки с Олимпиады в Рио

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион именные кроссовки, в которых спортсменка выступала на Олимпиаде в Рио-2016.

«Я решила выставить свои кроссовки, в которых отыграла Олимпиаду в Рио 2016 года. Это была моя вторая Олимпиада. Эти кроссовки именные, с моим номером «11» над которым написано «BELARUS». Это единичный экземпляр именно таких кроссовок в мире! Они для меня особенные! Но они будут еще особеннее для меня, если принесут пользу и помощь людям, которые в этом сейчас нуждаются, и в тоже время украсят чей-то дом!.

Давайте вместе поддержим друг друга, ведь только так мы знаем нашу настоящую силу», – написала Елена

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.

Большой благотворительный аукцион Tribuna.сom: Долидович, Рыбак, Хомутовский, Арзамасова и другие топы нашего спорта выставили свои памятные вещи