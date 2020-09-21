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Автор Tribuna.com Максим Нестерков осужден на 15 суток
21.09.2020 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.сom Максим Нестерков осужден на 15 суток.
Напомним, что журналист был задержан на марше в Минске 19 сентября.
В протоколе было указано, что Максим Нестерков 19 сентября около 16:40 по адресу Якуба Коласа, 37, принял активное участие в митинге без разрешения Мингорисполкома, выкрикивая «Жыве Беларусь», а после отказался выполнить законное требование сотрудника Советского РУВД проследовать в служебный автомобиль. Нестерков признал вину. Суду была передана положительная характеристика с места учебы за подписью декана факультета журналистики БГУ.
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Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.сom Максим Нестерков осужден на 15 суток.
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