Автор Tribuna.com Максим Нестерков осужден на 15 суток

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.сom Максим Нестерков осужден на 15 суток.

Напомним, что журналист был задержан на марше в Минске 19 сентября.

В протоколе было указано, что Максим Нестерков 19 сентября около 16:40 по адресу Якуба Коласа, 37, принял активное участие в митинге без разрешения Мингорисполкома, выкрикивая «Жыве Беларусь», а после отказался выполнить законное требование сотрудника Советского РУВД проследовать в служебный автомобиль. Нестерков признал вину. Суду была передана положительная характеристика с места учебы за подписью декана факультета журналистики БГУ.