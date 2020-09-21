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Арина Соболенко успешно преодолела первый круг турнира в Страсбурге
21.09.2020 16:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№12 в рейтинге WTA) одержала уверенную победу в первом круге турнира в Страсбурге, сообщает Sputnik.
в 1/16 финала представительнице Беларуси противостояла австралийка Эллен Перес (№239). Белоруска уверенно прошла первый круг, обыграв соперницу со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 9 минут.
В следующем круге белоруска встретится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия, 65) - Миртиль Жоржес (Франция, 293).
Призовой фонд турнира, который завершится 26 сентября, составляет 202 тысячи долларов.
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Белоруска без проблем забрала первый и второй сеты и пробилась в 1/8 финала.
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