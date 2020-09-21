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Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Кузьмин: «Федерация планирует внедрить офсайдные камеры по линиям штрафных площадей»

21.09.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представитель судейского департамента АБФФ Владимир Кузьмин сообщил о том, что со следующего сезона планируется введение дополнительных офсайдных камер.

«Хочу отметить, что мы, по крайней мере, ведем работу над тем, чтобы такие моменты (гол Савицкого из офсайда в матче с «Энергетиком-БГУ») становились более гласными для зрителей, для любителей футбола. И со следующего года мы планируем внедрить камеры по линиям штрафных площадей.

По крайней мере, мы сейчас ведем такую работу со стадионами, потому что необходимо оборудовать определенные места, подвести, так скажем, до определенного уровня инфраструктуру. И в дальнейшем, в следующем сезоне у нас планируются дополнительные офсайдные камеры по линиям штрафных площадей», – сказал Кузьмин в эфире передачи «Судите с нами».

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Представитель судейского департамента АБФФ Владимир Кузьмин сообщил о том, что со следующего сезона планируется введение дополнительных офсайдных камер.
 
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