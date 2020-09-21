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Николай Ходасевич: «Альшевского отправили в отставку, а игроки молча согласились. Внутри, наверное, что-то было не так»

21.09.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о будущем БАТЭ.

«Когда прозвучала новость о том, что Кирилл Альшевский отправлен в отставку, то заметьте: никто из игроков не встал на сторону тренера. Насколько я понимаю, там вообще была тишина. Окей. Как данность.

Помните, на весеннем отрезке я заявлял, что в БАТЭ что-то внутри не так. Да, там есть сенаторы и от них очень многое зависит, но когда идут поражения, когда футбол не настолько отлаженный, чтобы от него все получали удовольствия или просто на поле никто удовольствия не получает, то все кивают в сторону тренера. И вот, когда сейчас Кирилла Альшевского отправили в отставку (на утро понедельника), игроки молча согласились. Это квинтэссенция того, что внутри, наверное, что-то было на тоненького и не так. Уж лучше что-то поменять. И даже за 7 туров до конца.

Когда Александр Лисовский, человек изнутри клуба, который очень много работал помощником при разных тренерах, теперь становится главным и едет вместе с командой в Слуцк, и одерживает победу 3:1, то что все это значит? Что значит это назначение?

Отставка Альшевского – это исправление ошибок прошлого года. Алексей Бага тоже вылетел из еврокубков и пообещал, что чемпионат он доведет до победы, до чемпионства... И в новом году новому молодому боссу БАТЭ показалось, что нужно что-то предпринимать, нужно делать какой-то шаг, чтобы не повторилась история прошлого года. Но я не знаю, какие ошибки учли из прошлого года. 

Почему Лисовский? Я думаю, что в нынешнем скромном финансировании нет возможности пригласить какого-то другого тренера со стороны, потому что на это нужны деньги. Во-вторых, мне кажется, что и игроки БАТЭ это решение поддержали. Здесь я опять же возвращаюсь к сенаторам. От них очень много зависит в нынешнем состоянии БАТЭ, и этот год является даже каким-то последним в этом сочетании. Почему я говорю о сенаторах? 80% футболистов, особенно в возрасте, не хотят выходить из зоны комфорта.

Я думаю, что футболисты БАТЭ находятся в зоне комфорта. А если не хотят, то им нужен рулевой, который их будет понимать. И Лисовский, конечно, это не жесткий тренер. Это не тренер со стороны. Это тот, кто хорошо знает игроков, поэтому они поддержали это решение, потому что все продолжится для чемпионата Беларуси в комфортных условиях: мы будем сами тренировать – и мы попробуем этот чемпионат выиграть», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

 
Теги: Новости
 
 
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