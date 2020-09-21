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Переход Мораты в «Юве» согласован. Завтра он прилетит в Турин и подпишет контракт
21.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
По информации журналиста Фабрицио Романо, переход 27-летнего испанца в итальянский клуб согласован.
Завтра Мората прилетит в Турин, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.
Переговоры по трансферу нападающего «Ромы» Эдина Джеко приостановлены, поскольку римляне испытывают проблемы при организации перехода Аркадиуша Милика из «Наполи».
Сообщалось, что
Мората уже играл за «Юве» с 2014 по 2016 год. В 93 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 18 голевых передач, выиграв с командой 5 трофеев.
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората близок к переходу в «Ювентус».
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