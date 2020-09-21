Переход Мораты в «Юве» согласован. Завтра он прилетит в Турин и подпишет контракт

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората близок к переходу в «Ювентус».

По информации журналиста Фабрицио Романо, переход 27-летнего испанца в итальянский клуб согласован.

Завтра Мората прилетит в Турин, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.

Переговоры по трансферу нападающего «Ромы» Эдина Джеко приостановлены, поскольку римляне испытывают проблемы при организации перехода Аркадиуша Милика из «Наполи».

Сообщалось, что «Ювентус» арендует Морату за 10 млн евро с правом выкупа за 45 млн.

Мората уже играл за «Юве» с 2014 по 2016 год. В 93 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 18 голевых передач, выиграв с командой 5 трофеев.