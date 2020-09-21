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Белорусский фонд спортивной солидарности: «Стала известна личность одного из «группы запугивания» замминистра Портного. Это генеральный секретарь федерации дзюдо Шарапов»
21.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский фонд спортивной солидарности выпустил обращение.
«Внимание! Стала известна личность одного из «группы запугивания», которая под руководством замминистра спорта Михаила Портного без предупреждения приезжает к спортсменам и оказывает психологическое давление, угрожая атлетам и их семьям.
Напомним, что замминистра спорта Портной берет с собой физическое подкрепление в составе 2-3 представителей единоборств и вызывает спортсменов «на разговор». Разговор идёт в бандитской манере, как в 90-х, по понятиям.
Одним из участников бригады Портного выступает Шарапов Руслан Леонидович, генеральный секретарь Белорусский федерации дзюдо, в прошлом заслуженный дзюдоист. Очень жаль, что в прошлом хороший спортсмен скатился до уровня «вышибалы», тем более по отношению к своим коллегам.
Распространите эту информацию для предотвращения дальнейших преступлений со стороны чиновников из Минспорта», – говорится в
Напомним, ранее фонд сообщил о том, что замминистра спорта Михаил Портной
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Белорусский фонд спортивной солидарности: «Стала известна личность одного из «группы запугивания» замминистра Портного. Это генеральный секретарь федерации дзюдо Шарапов»
Белорусский фонд спортивной солидарности выпустил обращение.
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