Николай Ходасевич: «Этот сезон минскому «Динамо» нужно доиграть. А зимой выстраивать структуру с нуля»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о минском .

«Леонид Кучук защищен контрактом настолько, что никто не может к нему подступиться несмотря на 5 поражений из 6. То есть минское «Динамо» – это команда, которая не получает удовольствие изнутри, если брать игроков, не получает удовольствие тренерский штаб, потому что у него что-то поломалось и не работает, и не получают удовольствие все вокруг. И с этим что-то нужно сделать. И в этой ситуации можно сделать только одно, когда тренерский штаб скажет сам, что он отказывается от всех финансовых притязаний и уйдет. И тут встает один вопрос: а кто вместо придет?

Напрашивает по аналогии с , по крайней мере до конца сезона, , который давно уже работает в дубле и заслужил, наверное, такого плавного повышения. Потому что, мне кажется, минское «Динамо» с тем подбором футболистов, которые должны были сражаться за место в тройке призеров, находится на стадии, когда этот сезон нужно доиграть. А зимой выстраивать структуру с нуля.

Было бы только кому выстраивать. Потому что следующий вопрос, который здесь нужно положить: покажите мне того человека, который принимал решение назначить и подписать такой вот контракт. Ведь ответственность несет не только тренер, но и руководитель», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .