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Николай Ходасевич: «Этот сезон минскому «Динамо» нужно доиграть. А зимой выстраивать структуру с нуля»
21.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о минском
«Леонид Кучук защищен контрактом настолько, что никто не может к нему подступиться несмотря на 5 поражений из 6. То есть минское «Динамо» – это команда, которая не получает удовольствие изнутри, если брать игроков, не получает удовольствие тренерский штаб, потому что у него что-то поломалось и не работает, и не получают удовольствие все вокруг. И с этим что-то нужно сделать. И в этой ситуации можно сделать только одно, когда тренерский штаб скажет сам, что он отказывается от всех финансовых притязаний и уйдет. И тут встает один вопрос: а кто вместо придет?
Напрашивает по аналогии с
Было бы только кому выстраивать. Потому что следующий вопрос, который здесь нужно положить: покажите мне того человека, который принимал решение назначить
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Николай Ходасевич: «Этот сезон минскому «Динамо» нужно доиграть. А зимой выстраивать структуру с нуля»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о минском «Динамо».
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