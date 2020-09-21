ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Этот сезон минскому «Динамо» нужно доиграть. А зимой выстраивать структуру с нуля»

21.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о минском «Динамо».

«Леонид Кучук защищен контрактом настолько, что никто не может к нему подступиться несмотря на 5 поражений из 6. То есть минское «Динамо» – это команда, которая не получает удовольствие изнутри, если брать игроков, не получает удовольствие тренерский штаб, потому что у него что-то поломалось и не работает, и не получают удовольствие все вокруг. И с этим что-то нужно сделать. И в этой ситуации можно сделать только одно, когда тренерский штаб скажет сам, что он отказывается от всех финансовых притязаний и уйдет. И тут встает один вопрос: а кто вместо придет?

Напрашивает по аналогии с БАТЭ, по крайней мере до конца сезона, Артем Челядинский, который давно уже работает в дубле и заслужил, наверное, такого плавного повышения. Потому что, мне кажется, минское «Динамо» с тем подбором футболистов, которые должны были сражаться за место в тройке призеров, находится на стадии, когда этот сезон нужно доиграть. А зимой выстраивать структуру с нуля.

Было бы только кому выстраивать. Потому что следующий вопрос, который здесь нужно положить: покажите мне того человека, который принимал решение назначить Леонида Кучука и подписать такой вот контракт. Ведь ответственность несет не только тренер, но и руководитель», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Кузьмин про отмененный гол Балановича: «Арбитр увидел, что Яхшибоев сыграл рукой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика