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Рыбак о финансовых трудностях в «Ислочи»: «Все понимают, что ситуация в стране не совсем здоровая»

21.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ислочи» Павел Рыбак рассказал о финансовой ситуации в клубе, передает «Прессбол».

- В вашей карьере уже бывало такое, чтобы не платили по три месяца?

– Да. Например, в «Немане». Причем там денег не было даже дольше, чем полгода.

- Значит, нынешними финансовыми трудностями в «Ислочи» вас не испугать?

– Такова жизнь. Сейчас же все понимают, что ситуация в стране не совсем здоровая. И это в любом случае сказывается.

- Вы тоже не можете нормально сходить в магазин, как образно сказал Виталий Жуковский?

– У меня в этом смысле все более-менее. Может, оттого, что не такие большие запросы, – сказал Рыбак.

 
 
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Защитник «Ислочи» Павел Рыбак рассказал о финансовой ситуации в клубе, передает «Прессбол».
 
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