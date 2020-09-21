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Рыбак о финансовых трудностях в «Ислочи»: «Все понимают, что ситуация в стране не совсем здоровая»
21.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Ислочи»
- В вашей карьере уже бывало такое, чтобы не платили по три месяца?
– Да. Например, в
- Значит, нынешними финансовыми трудностями в
– Такова жизнь. Сейчас же все понимают, что ситуация в стране не совсем здоровая. И это в любом случае сказывается.
- Вы тоже не можете нормально сходить в магазин, как образно сказал
– У меня в этом смысле все более-менее. Может, оттого, что не такие большие запросы, – сказал Рыбак.
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Защитник «Ислочи» Павел Рыбак рассказал о финансовой ситуации в клубе, передает «Прессбол».
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