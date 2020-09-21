Рыбак о финансовых трудностях в «Ислочи»: «Все понимают, что ситуация в стране не совсем здоровая»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ислочи» рассказал о финансовой ситуации в клубе, передает «Прессбол».

- В вашей карьере уже бывало такое, чтобы не платили по три месяца?

– Да. Например, в . Причем там денег не было даже дольше, чем полгода.

- Значит, нынешними финансовыми трудностями в вас не испугать?

– Такова жизнь. Сейчас же все понимают, что ситуация в стране не совсем здоровая. И это в любом случае сказывается.

- Вы тоже не можете нормально сходить в магазин, как образно сказал ?

– У меня в этом смысле все более-менее. Может, оттого, что не такие большие запросы, – сказал Рыбак.