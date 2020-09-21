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Сверчинский анонсировал создание ассоциации футболистов

21.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист «Минска», минского «Динамо», «Ислочи» Александр Сверчинский анонсировал создание ассоциации футболистов.

Ассоциация создается для юридической защиты игроков, медицинской поддержки футболистов, а также переподготовки после окончания футбольной карьеры.

Сайт ассоциации.

 
 
 
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belpfa.com

Публикация от Alexander Sverchinsky (@alex_sverch)

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший футболист «Минска», минского «Динамо», «Ислочи» Александр Сверчинский анонсировал создание ассоциации футболистов.
 
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