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Сверчинский анонсировал создание ассоциации футболистов
21.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший футболист «Минска», минского «Динамо», «Ислочи» Александр Сверчинский анонсировал создание ассоциации футболистов.
Ассоциация создается для юридической защиты игроков, медицинской поддержки футболистов, а также переподготовки после окончания футбольной карьеры.
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Бывший футболист «Минска», минского «Динамо», «Ислочи» Александр Сверчинский анонсировал создание ассоциации футболистов.
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