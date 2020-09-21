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Журналистка TUT.BY об уголовных делах Салея, Знака и Власовой: «Если провести аналогию с футболом, то это то же самое, что если бы закрыли Александра Глеба»

21.09.2020 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналистка TUT.BY Дарья Гуштын поделилась мнением о задержании известных юристов Беларуси Максима Знака, Ильи Салея и Лилии Власовой.

«Работаю судебным репортером 10 лет. Я сама закончила юрфак. И даже в самых трэшовых делах я могу сжать зубы и сделать свою работу. Но я просто сатанею от того, что за решеткой находятся Салей, Знак, Власава – люди, для которых закон – это святое, лучшие юристы моей страны. Если провести аналогию с футболом, то это то же самое, что если бы закрыли Александра Глеба. Пока за решеткой самые умные и честные юристы, мы не имеем права расслабляться и останавливаться. Поверьте, у Знака, Салея и Власовой была очень успешная и комфортная жизнь. Они рискнули ради всех нас», – написала Гуштын в своем Facebook.

Илья Салей был одним из адвокатов Виктора Бабарико. Дело на Салея заведено по статье 361 Уголовного кодекса: Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По этой статье ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Максим Знак был задержан утром 9 сентября. Сейчас он находится в статусе подозреваемого в рамках дела по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

В отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.

 
 
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Журналистка TUT.BY Дарья Гуштын поделилась мнением о задержании известных юристов Беларуси Максима Знака, Ильи Салея и Лилии Власовой.
 
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