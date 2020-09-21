Минское «Динамо» забросило 2 шайбы «Сибири» за 63 секунды с начала матча. Это второй результат в истории КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» принимает «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ .

Новосибирцы пропустили две шайбы за 63 секунды после начала игры.

На 15-й секунде счет открыл нападающий Брэндон Козун , а на отметке 1:03 разницу удвоил форвард Шейн Принс .

После этого Алексей Красиков заменил в воротах Харри Сятери . Финский вратарь, таким образом, не отразил ни одного броска в игре.

Отметим, что эти две шайбы стали самыми быстрыми для минского «Динамо» в истории КХЛ. Предыдущее лучшее достижение (02:07) в матче с новокузнецким «Металлургом» в сезоне 2010/2011. И это второй результат в истории КХЛ. Быстрее только отличались игроки ХК МВД в сезоне 2009/2010 – 00:55.