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Минское «Динамо» забросило 2 шайбы «Сибири» за 63 секунды с начала матча. Это второй результат в истории КХЛ
21.09.2020 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Новосибирцы пропустили две шайбы за 63 секунды после начала игры.
На 15-й секунде счет открыл нападающий
После этого
Отметим, что эти две шайбы стали самыми быстрыми для минского «Динамо» в истории КХЛ. Предыдущее лучшее достижение (02:07) в матче с новокузнецким «Металлургом» в сезоне 2010/2011. И это второй результат в истории КХЛ. Быстрее только отличались игроки ХК МВД в сезоне 2009/2010 – 00:55.
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Минское «Динамо» забросило 2 шайбы «Сибири» за 63 секунды с начала матча. Это второй результат в истории КХЛ
Минское «Динамо» принимает «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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