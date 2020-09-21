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Минское «Динамо» выиграло 3 матча подряд и поднялось на 3-е место на Западе. Больше «зубров» в конференции забил только СКА

21.09.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команда тренера Крэйга Вудкрофта одержала третью победу подряд, ранее выиграв у «Спартака» (4:3 ОТ) и «Витязя» (4:2).

Из шести игр сезона минчане выиграли четыре. Также в первом матче чемпионата «Йокериту» присудили техническое поражение за неявку в Минск на фоне протестов в Беларуси.

Сейчас «Динамо» поднялось на третье место в таблице Западной конференции. У команды 25 заброшенных шайб – больше только у СКА (26).

 
Теги: Минск
 
 
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