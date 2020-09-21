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Минское «Динамо» выиграло 3 матча подряд и поднялось на 3-е место на Западе. Больше «зубров» в конференции забил только СКА
21.09.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» (5:4) в матче регулярного чемпионата
Команда тренера
Из шести игр сезона минчане выиграли четыре. Также в первом матче чемпионата «Йокериту» присудили техническое поражение за неявку в Минск на фоне протестов в Беларуси.
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Минское «Динамо» выиграло 3 матча подряд и поднялось на 3-е место на Западе. Больше «зубров» в конференции забил только СКА
Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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