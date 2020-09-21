Сергей Костицын попал в ДТП. Водитель машины, в которой находился хоккеист, отказался от прохождения освидетельствования

Источник материала: Tribuna.com

Хоккеист сборной Беларуси Сергей Костицын попал в ДТП.

20 сентября около 3:30 на улице Орловской водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на светофорный объект. Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.

«Водитель от прохождения освидетельствования отказался. Обстоятельства произошедшего выясняются, по данному факту проводится проверка», — отметили в ГАИ.

Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения в установленном порядке процедуры освидетельствования наступает такая же ответственность, как и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических веществ, психотропных веществ, либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии, — штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года.

Как утверждает очевидец, Сергей Костицын был с девушкой.

Сам хоккеист подтвердил, что попал в ДТП на улице Орловской, однако добавил, что за рулем не находился. Спортсмен заверил, что не пострадал и с ним все хорошо.