|
Сергей Костицын попал в ДТП. Водитель машины, в которой находился хоккеист, отказался от прохождения освидетельствования
21.09.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккеист сборной Беларуси Сергей Костицын попал в ДТП.
20 сентября около 3:30 на улице Орловской водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на светофорный объект. Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.
«Водитель от прохождения освидетельствования отказался. Обстоятельства произошедшего выясняются, по данному факту проводится проверка», — отметили в ГАИ.
Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения в установленном порядке процедуры освидетельствования наступает такая же ответственность, как и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических веществ, психотропных веществ, либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии, — штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года.
Как утверждает очевидец, Сергей Костицын был с девушкой.
Сам хоккеист подтвердил, что попал в ДТП на улице Орловской, однако добавил, что за рулем не находился. Спортсмен заверил, что не пострадал и с ним все хорошо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Костицын попал в ДТП. Водитель машины, в которой находился хоккеист, отказался от прохождения освидетельствования
Хоккеист сборной Беларуси Сергей Костицын попал в ДТП.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)