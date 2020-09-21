Николай Ходасевич: «Если брестское «Динамо» перевалит в группу ЛЕ, команда может дотащить сезон. А если нет, то это будет окончательный пшик»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич порассуждал об игре брестского «Динамо».

«В чемпионате Беларуси эта победа брестского «Динамо» над «Энергетиком-БГУ» оставляет такой намек, что две игры в запасе, значит, можно еще вклиниться и можно там где-то за тройку побороться... Но нет же опять. Потому что кульминация всего этого сезона намечена на 1 октября на минском стадионе «Динамо», когда приедет играть «Лудогорец» в раунде плей-офф Лиги Европы. Почему кульминация? Потому что если брестское «Динамо» каким-то в общем-то чудом, потому что не считается фаворитом, и если брестское «Динамо» перевалит в группу Лиги Европы, значит, оно еще может и дотащить этот сезон, а если нет, то мне кажется, что это будет обозначать окончательный пшик, равно как и в минском «Динамо» с назначением Леонида Кучука.