Экс-руководитель «Смолевичей» Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты

Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты.

В администрации города он будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ДЖКХ и общественный транспорт.

«Представляя нового заместителя, глава администрации города Ялта Иван Имгрунт выразил уверенность, что опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами», – говорится на официальном портале «Ялта».