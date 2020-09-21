|
Экс-руководитель «Смолевичей» Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты
22.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты.
В администрации города он будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ДЖКХ и общественный транспорт.
«Представляя нового заместителя, глава администрации города Ялта Иван Имгрунт выразил уверенность, что опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами», –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)