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Экс-руководитель «Смолевичей» Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты

22.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты.

В администрации города он будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ДЖКХ и общественный транспорт.

«Представляя нового заместителя, глава администрации города Ялта Иван Имгрунт выразил уверенность, что опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами», – говорится на официальном портале «Ялта».

 
 
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Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев стал новым заместителем главы администрации Ялты.
 
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