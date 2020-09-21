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Белорусским спортсменам запретят давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя
22.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут использовать только государственную символику и не имеют права давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.
Соответствующий приказ министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука, передает
Ранее стало известно, что фристайлистов
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Белорусским спортсменам запретят давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя
Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут...
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