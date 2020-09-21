Белорусским спортсменам запретят давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя

Источник материала: Tribuna.com

Белорусских спортсменов просят подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они, в частности, обязаны наизусть знать гимн Беларуси, могут использовать только государственную символику и не имеют права давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.

Соответствующий приказ министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука, передает TUT.BY.

Ранее стало известно, что фристайлистов обяжут выучить государственный гимн и не использовать БЧБ-символы.











Фото: TUT.BY