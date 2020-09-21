Крейг Вудкрофт: «Мы не можем изменить все по щелчку пальцев. Мы в процессе постройки команды»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с (5:4).

«Хорошая игра, интересная для болельщиков, мне понравились первые две смены. Знали, что «Сибирь» — сильная команда, которая может вернуться в игру, чего не раз доказывали. Мы использовали свои моменты, смогли довести дело до победы.

Две шайбы за 63 секунды? Помогла пауза, которая была между матчами. У нас скопилось много энергии. Мы хотели выйти и вкатиться в игру, и нам удалось. Не могу сказать, что это была установка, но так сложились обстоятельства, чему я очень рад.

Фальковский? Травмирован, в ближайшем будущем его не стоит ждать.

Буйницкий, Грецкий, Горбунов? Они еще не готовы играть: у кого-то — травмы, Горбунов не играл из-за недостатка места в составе.

Колячонок? Пожалуйста, перестаньте задавать вопросы о его малом количестве смен в третьем периоде! Мы на него рассчитываем, верим в него. Хороший игрок. На третий период мы выбираем игроков, важно чтобы выходили опытные ребята, которые могут обеспечить результат.

Мы не можем изменить все по щелчку пальцев. Нужно прибавлять во многих компонентах. Это непростой процесс, мы на пути. В будущем сможем прийти к тому, чтобы спокойно доводить матч до победы.

Много голов в наших матчах? Мы должны минимизировать ошибки, должны понимать, что играем с командой. Должны быть готовы к агрессии соперника, подстраиваться под игру. Мы в процессе постройки команды.

Менелл? Очень хороший защитник, хорошо влился в команду. Знали, что он хороший атакующий защитник, отлично подходит под нашу систему. Он понимает, как правильно действовать, если он продолжит играть на таком уровне, он нам здорово поможет», – сказал Вудкрофт.